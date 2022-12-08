有技職界奧林匹克之稱的國際技能競賽甫完賽，台灣奪下6金、13銀、6銅、17優勝佳績，在57個參賽國家排名第3，並爭取到2025年舉辦亞洲技能競賽的資格。行政院長蘇貞昌8日表示，他昨已核定未來5年的「高等教育深耕計畫第二期」，總經費提高至970億，其中撥出325億用來改善技職體系的教學設備，達到適性揚才。

當前高等教育深耕計畫第一期自2018年起，一共編列836億元，其中325億是為協助各技職學校響應國家的重點領域，對焦產業需求，發展特色教學。

蘇貞昌指出，有別於過去國際賽事，選手總是得獎後才獲得關注，政府帶頭扭轉這個現象，光2018到2022年，蔡政府就挹注325億協助技職學校發展國家重點領域，對焦產業需求。

蘇貞昌說，昨日他也核定延長第二期計畫325億，持續改善技職體系的教學設備，推動產學合作，達到適性揚才的目的。行政院發言人羅秉成轉述指出，第二期高等教育深耕計畫總經費提升為970億元，其中匡列325億元協助各技職學校。

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