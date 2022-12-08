義大利皮埃蒙特 Serralunga d'Alba中世紀城堡的廁所。（示意圖/達志影像/shutterstock）

歐洲中世紀城堡讓不少人有浪漫幻想，古堡外牆有可愛的小窗台，你知道有什麼作用嗎？答案恐讓大家嚇一跳，原來是為伯爵貴族們所設計的廁所，這樣一大堆「黃金雨」降落，真的會噁爆！

現代的抽水馬桶在18世紀後期才發明，後來成為英國大多數房屋的標配。在漫長的中世紀，歐洲的公侯貴族是如何處理自己的大小便呢？

歐洲城堡廁所大多藏在塔樓裡，被好面子的貴族稱為「更衣室」（wardrobe），其實很簡單：就是塔樓往外延伸，通常是一個狹小的空間，在一個圓形洞口上鋪著一層木板，坐在上面嗯嗯，便便直接通過洞口掉進下面的護城河裡。

大多數城堡護城河並不是河，充其量是條壕溝而已，或者一灘死水。在這種情形下，城堡貴族每日降下可觀的「黃金雨」，迅速把護城河淤塞且臭氣熏天，但領主們很快發現堆滿糞便的護城河，竟然能為城堡提供另一道屏障。

只有最無畏的勇士，才願意冒著齊腰深的髒水和「砲彈」轟炸的危險，爬上城牆，從便坑裡突破防衛。

近日Discovery 頻道臉書粉絲專頁，PO出一張逗趣圖片，圖中古堡看似底部損毀的窗台，實際上卻暗藏玄機，另一張側面解剖手繪圖，看到一男子坐在中世紀城堡的窗台內，搭配一段文字：第一次看到的人：「哇~你看中世紀城堡有好可愛的小窗台喔！好可惜底下壞掉了。」知道的人：「....」

此篇圖文下方，引發大批臉書網友留言討論，「歐洲史（屎）」、「在比利時有看過，剛好下面是護城河，拉屎直接進河裡XD」、「用屎轟炸敵人」、「難怪每樓的都錯開位置了」、「千萬別抬頭」、「中世紀歐洲人習慣把排泄物往窗外扔」、「據說會有刺客從這邊爬進去暗殺，所以刺客的英文是assassin」、「省水馬桶」。