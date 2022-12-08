雲林縣九合一選舉傳出多起賄選案件，雲林地檢署今（8日）對麥寮、臺西、北港3鄉鎮長、第六選區議員、各鄉鎮代表、村長當選人等11人提出當選無效之訴。

雲林地檢署發布新聞稿指出，麥寮鄉鄉長當選人蔡某競選總部後援會長魏某及前任助理潘某涉嫌自今年8月間起，以每票現金新臺幣2000元對價向該選區選民交付賄賂，涉犯公職人員選舉罷免法，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

雲檢指出，臺西鄉鄉長當選人李某所任理事長的臺西鄉農會理事、代表、親戚等多人涉嫌自今年10月間起，以每票現金1000至2000元對價賄選；北港鎮長當選人蕭某競選總部及服務處主任、志工、親屬、司機等多人今年8月至10月間以每箱40罐的高山茶葉為對價向里長交付賄賂，均依法提起公訴併提起當選無效之訴。

另外，雲林縣第六選區議員當選人蕭某與其樁腳共同涉嫌自今年10月間起以每票現金1000元之對價賄賂，亦依法提起公訴併提起當選無效之訴。

麥寮鄉鄉民代表第3選區代表當選人許某、臺西鄉鄉民代表第3選區代表當選人張某、臺西鄉五港村長當選人凌某、大埤鄉鄉民代表當選人王某、東勢鄉民代表當選人林某、褒忠鄉民代表當選人張某、水林鄉萬興村長當選人柳某也都因賄選之故被雲林地檢署起訴併提起當選無效之訴。