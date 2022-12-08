（遠東商銀HAPPY+官方LINE帳號邀請民眾一起預測世足冠軍抽好禮。圖／遠東商銀提供） 全球矚目的FIFA卡達世界盃足球賽，即將進入八強淘汰賽，哪個國家最具冠軍相成為發燒話題，遠東商銀HAPPY+的LINE官方帳號，也緊捉四年一度的足球風潮與民眾互動，即時推出《遠銀世足周》，邀請民眾一起預測冠軍，猜對就有機會獲得夢幻刷卡金。遠東商銀表示，適逢目前世足熱潮，該行順勢在遠東商銀Happy+的LINE官方帳號，推出問答抽獎活動，希望為熱情球迷觀賽增添更多樂趣。基於帶給往來戶幸福的理財快樂家，透過自媒體「小遠贏了」YouTube頻道和「遠東商銀Happy+」LINE官方帳號等社群平台，傳遞貼近大眾生活的內容，其中以樂齡族穿著搭配為主題的「壯世代時尚穿搭術」，或與導盲犬議題相關的「只想陪著你長大」等影片都曾引起廣大迴響。遠東商銀指出，從12月6日至12月17日《遠銀世足周》期間，成為遠東商銀HAPPY+的LINE官方帳號好友，綁定個人化服務並完成活動任務，就有機會拿好禮，正確預測世足冠軍還有機會獲得夢幻刷卡金，歡迎民眾一起來神預測得好禮。