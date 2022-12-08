（台新金落實公平待客及優質服務，由董事長吳東亮(中)表揚33位年度楷模。圖／台新金控提供）

台新金控為獎勵服務優異的員工及分行，6日舉辦2022年「台新金控服務楷模暨極優分行」頒獎典禮，由該公司董事長吳東亮親自出席頒獎，共計有33位員工及5家台新銀行分行接受表揚。

吳東亮致詞時表示，近年積極推動公平待客的服務文化，強調友善對待高齡及弱勢族群的客戶，唯有將服務落實於日常工作中，用心地為客戶著想，致力於保護金融消費者的權益，才能讓客戶感到安心與被重視。他並期勉所有員工秉持台新3S簡單Simple、真心Sincere、極優Superior的服務精神，真心從客戶角度出發，透過團隊合作，持續精進產品與服務，提供超乎客戶期待的極優服務。

台新金控指出，該公司長期推動服務楷模選拔活動，已邁入第19個年頭，除了台新銀行、台新證券及台新投信外，台新投顧與去年加入的台新人壽二家子公司首度參與服務楷模選拔行列。每年的服務楷模票選都非常熱烈，今年所當選的33位服務楷模，更是從9,000餘名優秀員工中脫穎而出，每位都是落實台新3S服務的模範生。

此外，台新銀行也評選出竹科、永華、北高雄、石牌、南屯五家優質服務極優分行，這五家分行除了通過各項高標準的檢核外，更是持續獲得來行客戶高度滿意，並由101家分行中評選出，其中竹科、南屯兩家分行更是連續兩年獲得優質服務的極優分行，相當不容易。

台新金控說明，該公司服務楷模頒獎典禮，循例邀請受獎員工的家人共同參與一起走「服務星光大道」，接受親友團與啦啦隊喝采。吳東亮除了對每一位受獎員工表達肯定外，也特別對員工家人表達感謝。尤其疫情至今已將近三年，每位受獎員工在疫情衝擊下，仍保持極優的服務，就是因為有家人堅定的在背後支持，才能讓服務楷模們無後顧之憂，盡心盡力在工作上努力。

今年適逢台新30周年，台新金控強調，該公司秉持「認真、創新」的思維，致力帶給客戶完善的金融服務，每年勇奪逾百件海內外獎項肯定，包含獲得英國財經權威雜誌《The Banker》（銀行家）評選為「台灣年度最佳銀行」、榮獲《歐元雜誌》（Euromoney）評選為「台灣最佳數位解決方案市場領導者」及「台灣最佳多元與共榮顯著獎」、《台灣金融研訓院菁業獎》評選為「最佳數位金融獎_優等」及「最佳消費金融獎－優等」。多項殊榮顯見台新不斷提升產品及服務的競爭力，致力成為民眾全方位金融服務的智慧好夥伴。