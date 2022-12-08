新北捷運公司的新制服將於明年1月1日起全面換裝。（新北捷運公司提供）

為了通車在即的安坑輕軌，新北捷運公司除了備妥營運所需人力，並積極進行各項演練之外，更在今（8）日搶先曝光全新制服，預計於2023年起全面換裝，為新北市捷運系統帶來全新面貌。

安坑輕軌將於12月11日進行初勘，代表今年底通車的目標可望實現。安坑輕軌也將繼淡海輕軌之後，成為新北市自建自營捷運路網的生力軍，後續也會與環狀線、三鶯線一同為新北市民提供服務，讓新北捷運系統版圖更為完善。

新北捷運系統自今年8月發表全新識別系統並逐一換裝後，負責第一線營運的新北捷運公司除了人力逐步備齊，也在新路線通車前夕，設計全新制服，並於明年1月1日起全面換裝。

此次新制服包括駕駛、站務及維修等人員皆全面換新，由邀請國內時裝定制名師Kenny Yen操刀設計，站務及駕駛的衣著以M65軍裝為設計概念，搭配腰間抽繩設計，讓輪廓更有彈性，內嵌式背心可單穿也能與外套搭配，應對台灣多變的天氣型態，其中特別採用防水透氣面料對抗潮濕多雨的季節。

維修組員則以方便活動又充滿機能性的工作夾克為主，精巧版型與活動肩片設計提升伸展靈活度，縮口貼袋工作褲不僅增加隨身攜帶器具的便利性，工裝元素也讓整體風格更加出眾。

新北捷運公司表示，淡海輕軌營運已滿4年，對於營運相關專業相當有信心，全新制服不但宣告新路線即將通車，對將要通車的安坑輕軌或後續路線的營運也將做好完善準備，無論是輕運量的輕軌系統或中運量系統的營運能力，都將以未來新北市三環六線的營運目標，為所有的旅客提供更好的軌道出行服務。