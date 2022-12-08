林于如及張人堡、黃麟凱等13名死刑犯提起行政訴訟，請求蔡英文總統依據人權兩公約作成核准特赦或減刑的行政處分，台北高等行政法院審理後認為，赦免或減刑權是憲法賦予總統專屬的權利，行政法院並無審判權，裁定駁回，13人提抗告，遭最高行政法院駁回確定。

另2010年殘忍刺殺父親111刀致死的凶手陳昱安，遭判死定讞後，也提行政訴訟請求總統赦免，但2019年1月18日陳男在獄中死亡，合議庭另案裁定駁回訴訟。

為詐領保險金，殺害親生母親及婆婆後，短時間內再毒殺親夫的「驚世媳婦」林于如，與林旺仁及張人堡、黃富康及鄭武松、王鴻偉及沈歧武共7名判死定讞的死囚，委由律師提告主張，7人因有精神或智能障礙的情況，法院不得作成死刑判決，總統應行使赦免權、赦免死刑。

另絞殺前女友母女的凶手黃麟凱，及施智元、郭旗山、陳文魁、劉華崑、張嘉瑤6名死囚主張，我國2009年批准人權兩公約並通過兩公約施行法後，總統應該讓受死刑宣告者的赦免權利，可以受到有效保障，以落實《公政公約》的立法意旨。

13名死囚的律師主張，依司法院大法官解釋意旨，人民的權利受侵害或限制，應該有獲得救濟的機會和制度，總統如果怠於准駁人民請求赦免，人民當然可以透過司法審查獲得救濟，因此提行政訴訟，請求總統特赦。

台北高等行政法院合議庭認為，林于如、黃麟凱等13人都是受死刑判決確定之人，依《公政公約》的規定，固得為特赦或減刑之請求，但向總統為特赦或減刑之請求，性質上屬於促請總統職權之發動。

合議庭表示，由於蔡英文總統迄未為是否同意為此職權行使的表示，且因特赦及減刑權非屬應受司法審查的法律爭議事項，13人提告之事，因非屬行政法院審判權限，行政法院並無審判權，裁定駁回，最高行政法院駁回抗告。