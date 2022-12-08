台灣奧迪汽車持續於通路、服務兩大面向進化，攜手經銷商夥伴和順利汽車，斥資4.3億元於中部地區建置第三座銷售據點－Audi北台中展示中心，8日開幕營運。

台灣奧迪介紹，Audi北台中展示中心鄰近洲際棒球文創園區，且能快速連通74號快速道路及國道四號交流道出口，位處優越的地理位置。Audi北台中展示中心占地總面積近800坪，導入Audi Progressive Retail Concept新世代銷售據點設計風格，展示中心使用環保綠建材達86.9％；1至2樓為新車展示專區，共可展示8輛新車款，配置顧客休憩區、迷你高爾夫、Audi Collection原廠精品及兒童遊戲等區域，提供滿足各年齡族群的顧客服務。

Audi北台中展示中心亦設置Audi極速充電站，採用最新180kW充電樁機型，開放給適用CCS1充電規格的電動車使用，鄰近國道的地理位置讓電動車主能就近補電。

此外，全新Audi北台中展示中心的維修保養服務中心將於明年第一季面市，偕同Audi台中、Audi南屯嚴選中古車暨服務廠及Audi彰化展示中心等據點，為中部地區車主與消費者提供全方位優質服務。

台灣奧迪亦於Audi北台中展示中心開幕之際展演新一代數位服務功能，讓消費者得以在展示中心或家中使用Augmented Reality擴增實境客製賞車功能，享受高自由度地查看興趣車款的產品資訊、特色介紹，甚至客製化喜愛的內外觀細節；造訪展示中心時，可透過Virtual Reality虛擬互動探索體驗，搭配銷售人員介紹以多元管道方式探索Audi，新式數位服務將陸續導入至Audi全台授權展示中心據點。

除融合數位與實體的賞車服務之外，台灣奧迪也將同步導入全新Audi Shop線上數位商務服務，不僅使用者介面更加直覺便捷，未來更能夠線上預訂車款或購買Audi Collection精品，也可以根據需求設定喜好的付款方式與運送地點。