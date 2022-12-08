看準入冬吃鍋旺季及國人愛吃火鍋的特性，築間餐飲集團與蝦皮購物聯名推出「多蝦蜊歡聚鍋」，強強聯手搶攻電商商機！

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」不只送出6張全站0元起免運券與超划算折價券，為了滿足無鍋不歡的饕客，只要提前領取免運券，就可抽「築間幸福鍋物一年份免費吃火鍋吃」大獎！

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」即日起至12月12日，只要領取全站免運券，就有機會享用天天吃火鍋，並且加碼祭出1蝦幣兌換好禮，包括免費聯名鍋抽獎券、築間餐飲旗下品牌美食兌換券等多重優惠。

12月12日當天下單玩寶箱遊戲，抽蝦皮購物X築間聯名「多蝦蜊歡聚鍋」及築間9選1單品電子兌換券。其中，築間9選1兌換券第一天3,800張，不到一周的時間已吸引超過萬名會員參與，活動大受好評！

不只線上狂灑超多優惠，即日起至12月12日於築間幸福鍋物全台門市消費滿3,000元即送刮刮卡，有機會獲得蝦皮購物千元全站優惠券；此外，凡12月12日前於築間、燒肉Smile用餐，會員點數加碼最高回饋40％！

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，近幾年受到疫情影響，對於禁止餐廳內用的影響程度，可說是近十年來的最嚴峻的考驗。疫情期間，除不斷的調整外帶、外送的方案外，更結合電商平台推出異業活動成功創造話題。自疫情緩和以來，築間餐飲集團業績明顯成長，年增率上看5成。

林楷傑說，築間除了持續提升顧客服務品質，也希望能更加貼近年輕族群的喜好，滿足消費者多元需求，看準蝦皮購物平台深受年輕族群喜愛，且自帶高流量，期望藉由兼具趣味性與豐富優惠的合作，讓更多消費者認識築間，有望帶動雙方會員交流並掀起討論熱潮，也為集團的年終業績再添強勁成長動能。