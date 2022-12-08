嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼節目，以千人藝術踩街嘉年華揭開序曲，長輩們在藝術家協助下，將化身新港在物產踩街走秀。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼節目，以千人藝術踩街嘉年華揭開序曲，長輩們在藝術家協助下，將化身蜘蛛人走秀踩街。（呂妍庭攝）

新港奉天宮國際媽祖文化節邁入第15年，以往廟方以晚會開鑼宣告長達4個多月的活動起跑，今年首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開媽祖文化節序曲，除邀請在地社團、社區阿公、阿嬤走出戶外，也邀請10 組專業表演團隊參與，預估踩街人數將超過1500人，華麗陣容，精彩可期，10日當天將讓新港市區熱鬧一整個下午。

今奉天宮在媽祖大殿舉辦藝術踩街宣傳活動，阿公、阿媽換上精心設計的蜘蛛裝、物產裝扮現身，董事長何達煌感謝縣府長期支持，新港奉天宮國際媽祖文化節才能持續辦了15年，尤其這次要特別感謝耕興股分有限公司總裁黃文亮對藝術踩街經費挹注，讓活動更精彩，歡迎各地國信眾10日來奉天宮拜媽祖，到新港看熱鬧。

廟方表示，國立新港藝術高中、新港國中、新港國小、文昌國小及古民國小將組成超過百人的踩街聯隊，要把新港藝術高中熱舞社、新港國中及文昌國小的國樂社、新港國小的舞蹈社團及宋江陣變成一場精采大匯演。

由於今年是首次舉辦藝術踩街活動，特別邀請蔡佳吟、黃啟軒、徐瑞陽3位青年藝術家媒合進駐安和村、西庄村全安醫事C據點和板頭村3個社區，加上南華大學國際學生，經過2個月工作坊，從發想、製作踩街道具僅短短39小時，就激發令人意想不到的創意，同時廟方也邀請2位前雲門舞集舞者邱怡文、林筱倩進駐社區，配合社區發想的主題，發展出具有特色的踩街肢體律動。

廟方說，接下來還有開廟門、搶頭香、元宵節慶典等一系列文化節活動，直至媽祖聖誕慶讚達到高峰，期待好不容易熬過疫情，漸漸邁向正常生活，盼早日找回新港宗教盛地的繁榮日常。