桃園市一艘漁船3日擱淺在新屋蚵間岸邊，經過多日開挖通道嘗試救援，終於在今午順利將船拖出，並帶回永安漁港，通道也已全面回填。在地文史工作者許立志表示，擱淺點為年久失修的石滬基座遺址，近期會調查損壞面積與受損情形，看有無修復可能。

中壢區漁會總幹事黃德汶指出，今日上午出動3艘船趁著11時漲潮時，合力將擱淺船隻救出，並在中午12時將船帶回永安漁港，完成救援任務，下午也已將通道回填。據悉，船主後續還要檢視船體受損情況，若太嚴重無法修復，可能就得報廢。

擱淺事件發生後，許立志相當關注現場石滬基座遺址與鵝卵石平台情況，如今船隻成功脫困，許也說，會擇日調查現場損壞面積與嚴重程度，若石滬基座有修復可能，會與專家討論修復事宜，對於市府後續要進行滬口普查，他也表示會全力協助。

許立志提到，協助船隻脫困的通道回填後，堆積多年的鵝卵石不會像過去如此密集，地形出現改變，可能造成些微生態環境變化，仍須長時間觀察，也感謝市府注重石滬文化保存，盼能讓更多民眾瞭解寶貴的歷史痕跡。