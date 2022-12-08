近年詐騙猖獗，而依刑事警察局資料，詐騙金額有高達9成以上透過金融機構進行，若金融機構可有效阻詐，將可降低詐騙犯罪。為此，富邦金控創台灣金融業之先，提出「金融安全數位轉型藍圖」，承諾未來三年將深耕四大策略：廣納多元科技應用、持續前瞻投資、拓展公私部門合作以及培育優質金融安全人才，期盼藉此帶動台灣金融業全力投入金融安全議題。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦於去年60週年時重新打造ESG目標，以低碳、數位、激勵與影響為四大策略，在「數位」策略中，希望結合最新科技運用，提供大眾更便利安全的金融服務；「影響」策略，則希望透過金融的力量導引產業，擴大對台灣環境與社會的正向影響力。目前，詐騙已是嚴重的社會議題，金融業身為防阻詐騙犯罪最後一哩路的守門員，我們責無旁貸！為此，富邦金控創台灣金融業之先，提出「金融安全數位轉型藍圖」，宣示富邦捍衛民眾「金融安全」之決心。更期盼能藉此倡議，帶動台灣金融業全力投入金融安全議題，並提升台灣於國際金融安全之地位。

富邦在反詐欺、反洗錢、反舞弊等「金融安全」領域近年來持續投入。金控建立偽冒網站暨行動軟體APP偵測及防禦機制；北富銀與刑事警察局自2021年底即首開業界先河，合作發展「AI智能防詐模型」，運用於北富銀臨櫃、網銀、行動銀行及ATM等各通路，目前有效準確警示帳戶警示率已達近7成，且最快可以提早到兩周前即預警，相比傳統人工比對準確警示率，AI智能防詐有效準確警示率足足是傳統人工的875倍！另外，2022年1至9月台灣全體銀行警示帳戶數較去年同期增加52.1％，但北富銀不增反減，與去年同期相比降幅達36.2％，成效卓著。富邦產險則運用數位科技推出「智能風險評估」，有效降低保險詐欺；富邦證券、產險及人壽亦導入流程機器人進行反洗錢相關實務工作。