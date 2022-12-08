韓國政府對於已持續兩周的卡車司機集體罷運採取強硬態度，8日對貨運工會下達開工令。相關部門隨即要求鋼鐵和石化業貨運司機復工。
此次開工令的適用對象為1萬多人，涉及鋼鐵業6,000多人、石化業4,500多人。11月29日首次下達開工令，要求水泥業2,500名司機復工。
違者將面臨停止營運、吊銷執照等行政處罰，甚至被處以3年以下有期徒刑、3,000萬韓元以下罰金等刑事處罰。
國土交通部表示，貨運工會成員必須先復工，政府才會討論其訴求—安全運費制度的延長問題。
韓國政府對於已持續兩周的卡車司機集體罷運採取強硬態度，8日對貨運工會下達開工令。相關部門隨即要求鋼鐵和石化業貨運司機復工。
此次開工令的適用對象為1萬多人，涉及鋼鐵業6,000多人、石化業4,500多人。11月29日首次下達開工令，要求水泥業2,500名司機復工。
違者將面臨停止營運、吊銷執照等行政處罰，甚至被處以3年以下有期徒刑、3,000萬韓元以下罰金等刑事處罰。
國土交通部表示，貨運工會成員必須先復工，政府才會討論其訴求—安全運費制度的延長問題。
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