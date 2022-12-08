數據、數位能為企業做什麼事？疫情期間給了極佳的答案！財團法人商業發展研究院人工智慧服務綜合研究所長范慧宜指出，Covid-19疫情帶來零接觸經濟的興起以來，台灣零售產業的經營模式，已經走入全通路（Omnichannel）時代，無論線上或線下，都視為整合式銷售通路，為消費者提供不限時間、地點的不間斷服務，而最關鍵者正是數據驅動的服務。

范慧宜分析，在數位轉型的浪潮下，訂閱經濟已成為流行，企業積極想把手上的大數據，變成營收的現金，從麥肯錫等調研機構的資料顯示，訂閱電子商務市場在過去五年來，每年以100％的速度成長，反映出透過數據驅動的服務，變得非常重要。

財團法人商業發展研究院舉行「2022數位轉型線上論壇」，邀請專家從運用大數據、AI等數位工具，達成精準掌握潛在市場，進而勾勒出消費者樣貌的「打造精準熱銷力」主題，暢談服務業、零售業的數位轉型與精準行銷的戰略思維，分享打造精準熱銷力的企業經營心法。

范慧宜指出，商研院人工智慧服務綜合研究所今年度建置「Meta Persona Health平台」，強調以人的生活型態為核心，建構跨健康產業的生態系統，以發展未來新智慧應用，幫助華人都能得有品質、有尊嚴的生活，從預防角度出發，透過44種風險預測，及AI推薦引擎，提醒使用者未來十年潛在風險，以及需改變的生活習慣。

與談來賓、知識力專家社群創辦人曲建仲，特地剖析「知識社群行銷」的趨勢。他指出，許多功能複雜或新款的電子產品，具備極高的知識含量，於是業者利用在社群平台分享、推廣知識的過程中，就可以將產品置入，在消費者聽懂了知識後，他們也就會信任業者所推銷的產品，使得知識行銷效果特別地好。

商研院表示，展望2023年，依然是充滿變動與未知的一年。過往的成功經驗可能不再適用，數位轉型卻已不可迴避，如何線上線下整合，如何貼近客群讓客群有感，將是當前企業經營的重要課題。