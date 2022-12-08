隨著農曆年節的腳步接近，台中各大飯店與知名餐廳內用圍爐宴均已宣告爆滿，餐飲名店近期紛紛主打外帶年菜搶市！其中，位於台中市單元二公益路上的「印月」中餐廳推出多樣外帶熱年菜，光是單點部份就有8道菜可供選擇！

印月外帶年菜，包括滷得軟嫩沁香的東坡肉、過年必吃的大白鯧魚、臘味櫻花蝦米糕及花膠佛跳牆等；另有每套6,800元及10,800元的外帶熱年菜組合，兩套都能吃到印月招牌的金沙中卷、牡丹竹筍、江浙名餚冬菇烤麩、臘味櫻花蝦米糕、天目筍山珍燉全雞及花膠佛跳牆。

印月的花膠佛跳牆，由於製作費時，向來都是春節限定菜，一盅集結了鮑魚、花膠、蹄筋、豬腳、豬肚、魚皮、雞腿、栗子與芋頭等10餘種食材，每種食材分開料理好，再與用雞骨跟豬大骨慢火細熬8個小時的湯底結合，最後還得經過2個小時的炊蒸才能大功告成。

俗話說「呷雞起家」，印月的天目筍山珍燉全雞，以熬8個小時以上的雞高湯當基底，加入土雞、扁尖筍、蓮子與山藥，再炊蒸2個小時。雞的外形完美無瑕，輕輕一夾骨肉分離，軟嫩度拿捏恰到好處，而醇厚的雞湯中透著扁尖筍特有的酸甘勁，湯濃卻順喉。

具有步步高陞、年年高昇吉祥寓意的臘味櫻花蝦米糕，是年節餐桌不能少的料理，印月選用現撈船凍的櫻花蝦，鮮甜味更勝一籌，作法也相當講究，圓糯米得先蒸透，肉絲、蝦米、蛋酥、芋頭丁、乾腸與臘腸先用麻油煸香，再把所有食材拌勻過蒸，最後再灑上炸得酥香的櫻花蝦，一上桌就能聞到撲鼻香氣，滿足吃飽與品嘗的雙重慾望。

印月外帶熱年菜即日起至明年1月10日開放預訂，除夕至初五限時取貨；另推出花膠上湯燉全雞、南非原隻大鮑、寧式東坡醬肉、蔘棗花雕醉虎蝦、家傳臘香米糕等6道冷凍年菜，即日起至12月31日開放預訂。