隨著疫情趨緩，10月中旬國境解封，國人報復性消費潮顯現！金管會銀行局副局長林志吉8日指出，據銀行局統計至今年10月底，國人前十月刷了2兆8,307億元創史上同期新高，10月單月簽帳金額2,927億元也是歷年新高，主要二大因素：百貨周年慶與邊境開放消費潮帶動。

林志吉指出，今年前十月國人累計刷卡簽帳金額已累積至2兆8,307億元、較去年同期2兆5,207億元增加3,100億元、年增率達12.3％，10月單月刷出2,927億元也是今年相對高的數字，僅次於今年七、八月4,000多億、3,000億元，寫下今年單月第三高紀綠。

林志吉分析，10月份主要有各大百貨公司周年慶，還有邊境開放、海外旅遊消費動能恢復，不只比前四年單月來得高，也寫下歷年10月新高，當月簽帳金額約2,927億元，較上月份之2,821億元增加約106億元。

就個別銀行來看，10月簽帳金額前五大為國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新、北富銀，分別刷出480億元、479億元、397億元、318億元、279億元，單月發卡數最多的則是中信銀，衝出10萬卡，國泰世華銀近8萬卡則排名第二。

值得注意的是，電子支付帳戶在10月也衝破2千萬用戶，用戶數來到約2,077萬人較上月1,998萬人增加約79萬人；當月代理收付實質交易款項金額約115.8億元，較上月增加約9.5億元；當月辦理國內外小額匯兌金額約116.5億元，較上月增加約2.3億元；當月收受儲值款項金額約251.9億元，較上月增加約9.4億元；支付款項餘額約91.8億元（上月底約為88.8億元），較上月增加約3億元。