曹祐寧日前回歸《全明星運動會4》紅隊還拿到MVP，卻遭網友酸不公平，今(8日)他出席按摩椅品牌活動表示，回《全明星》後沒想著要要爭取什麼獎項，只是把份內工作做好，「MVP是額外的，我自己沒有太大想法，大家可以在場上把自己做好，相信大家都可以拿到MVP。」

《全明星運動會》即將進入尾聲，下周即將錄總冠軍賽，他坦言身體有拉傷，但傷勢還在可控制的範圍，不會影響比賽，他也希望《全明星》的大家可以把當初加入節目時的激情和衝勁拿出來面對最後一場比賽，享受比賽過程，更會全力為所屬紅隊奪冠，他充滿信心地說：「一定要的（奪冠）！」

而最近世足如火如荼進行，他表示自己也在瘋世足，最喜歡巴西隊，「我喜歡內馬爾，巴西球風很狂野，運動員在球場上就是要狂野。」跨年在即，曹祐寧表示會和家人一起度過，也預告新的一年將會帶來戲劇作品。

而曹祐寧這次代言電競按摩椅，他表示自己曾玩電腦遊戲10幾個小時，背部疲憊僵硬，且身為運動員肌肉也很容易緊繃，一定要適時的放鬆，他說體驗按摩椅最大的感受就是包覆感強，很像給按摩師按摩。