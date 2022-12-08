準桃園市長張善政提出「5歲幼兒免學費」、「國中小學營養午餐免費」、以及「三節敬老金恢復每節2500元」3政見，在國民黨人數優勢下，連2日順利編入預算，綠營一度不滿，動議敬老金乾脆提高到3000元銀髮長輩更開心，卻未獲附議，3政見待大會下周二、三讀通過，下個月就能實施。

國民黨團執行長徐玉樹昨在社會局預算審查時，動議將65歲以上老人（原住民55歲以上）市民三節禮金，每節從現有2000元恢復到2500元，且取消排富條款，為張善政兌現三節禮金加碼的政見鋪路，綠營議員李光達連忙制衡，直指近年物價波動嚴重，要就對老人家好一點，動議提高到每節3000元，讓福利更完善，甲級動員的國民黨以人數優勢，12人贊成、無人反對的情況下，順利通過徐玉樹的動議，且因逾半數，不再表決李的提案。

桃市府預估「5歲幼兒免學費且不排富」約增5億、「國中小學營養午餐免費」約增13億，「三節禮金恢復每節2500元」約增加6.3億元達25億6834萬元，可望透過墊付方式支應。

藍營議員也聚焦在「選舉行政不中立」，質疑局處補助對象根本就是政策買票和固樁，像是經發局補助工策會輔導中小企業金1495萬、勞動局補助勞工權益基金4500萬等，全都無異議遭擱置。

選前曾發千字文控昔日長官、前內政部長李鴻源「抹黑桃園工程」的工務局長賴宇亭也成「焦點」，議員梁為超針對八德國民運動中心羽球館天花板坍塌意外，質疑340萬元的「金品獎」形同虛設，一度和賴宇亭唇槍舌戰，賴不滿被抹黑，強調評選都很嚴謹，金品獎得獎工程多能獲得中央金質獎肯定，當場嗆：「覺得我們不好可以刪！」梁連忙強調沒有斷言好不好：「局長不用急著幫我下定論！」要求先擱置預算，提供歷屆得獎名單。連同公園建設經費，光工務局就擱置逾4億，創本屆審預算局處新高。

工務局會後澄清，桃園升格前堪稱金質獎「絕緣體」，2017年開辦首屆公共工程金品獎，制度比照中央金質獎，且優等以上廠商有1年押標金減半優惠措施，像是2億工程約可減收500萬，對業者是一大誘因，鼓勵參獎和篩選優良廠商，像是中路二號社宅、大有梯田公園、1895乙未公園、三光大橋等桃園金品獎「優等」案件，到全國參賽都獲得金質獎「特優」肯定，至於八德、桃園和蘆竹國民運動中心都未曾獲金質獎，會再向議員釋疑爭取預算順利通過。