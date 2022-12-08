為因應台灣高齡化社會及居住型態改變，新北市林口區公所近年來積極推動各項長者關懷政策，其中「幸福到你家」先獲市府肯定並推展是全市，如今又獲得衛福部國健署主辦的111年台灣健康城市暨高齡友善城市海報獎優等獎，於全國136件參賽作品中脫穎而出。

林口區公所也預計於明年起，將幸福到你家服務提升至2.0版本，共有60個社區參加，2.0的計畫由公所媒介師資團開課，社區免寫計畫免核銷只要選擇想要上的課程即可，減輕社區行政庶務負擔，可望大幅增加社區參與的意願。

此外，除了原有計畫升級之外，也要推出全新的「幸福中繼站」服務，由公所協助一些特殊的弱勢個案媒合長照機構提供服務，也結合長照機構每年至社區進行30個場次的社區長照2.0講座，積極讓更多需要被照顧的長者們能夠利用長照2.0的服務，得到最適當的照護。

新北市林口區公所秘書王琇華表示，林口區老年人口大概佔全區人口的12％，為了讓長者在地安老，公所規劃幸福轉運讚計畫與里鄰長、社區、社團及NGO團體合作推動一系列銀髮活動，截止目前已經有超過50家社區加入，並媒合超過15個NGO、社區發展協會等夥伴開發多項健康促進課程，參與人次達5000人以上，廣受社區長者好評。

新北市林口區公所藍品畯區長表示，林口自2020年開辦幸福到你家至今已2年，有近50個公寓大廈加入計畫，也受社會局肯定並作為推廣至各區辦理，為了提供社區更便利的服務，此次獲獎也給予公所同仁很大的肯定，明年推出幸福到你家2.0，減輕社區的行政負擔，鼓勵更多社區一同參與，而全新服務幸福中繼站的推出，也將帶來更全面的服務，共同推動在地安老、共融友善，將幸福傳遞至各個角落。