桃園市斥資2.7億在竹圍漁港新建遊艇專用碼頭，議員詹江村7日直擊碼頭全損壞擠在岸邊，隨海浪載浮載沉，周遭都是垃圾。（蔡依珍攝）

桃園市斥資2.7億在竹圍漁港新建遊艇專用碼頭，議員詹江村7日直擊碼頭全損壞擠在岸邊，隨海浪載浮載沉，周遭都是垃圾。（蔡依珍攝）

桃園市斥資2.7億在竹圍漁港新建遊艇專用碼頭，提供63席遊艇專用泊位，希望發展休閒漁港，豈料市長鄭文燦4月底才視察，10月就損壞，議員詹江村直擊碼頭斑駁四散，隨海浪載浮載沉，痛批2億工程只剩失憶和回憶。農業局澄清是因海浪碰撞損壞，已依合約要求廠商保固修復。

詹江村接獲遊艇玩家陳情，指市府為打造「桃園版漁人碼頭」，斥資2.7億在竹圍漁港改建新遊艇專用碼頭，提供63席遊艇停泊，不但將遊艇及漁船停泊區分開，解決爭位情況，也能一改過去修船造成環境髒亂、海域汙染的不雅問題，可望發展遊艇休閒產業，豈料設計不良，繫繩不方便，10月更是逾半數毀損。

詹江村說，他上周現勘發現逾半碼頭毀損，有的沉到海底、有的隨海浪載浮載沉，就跟農業局反映，前天2度突襲，不但損壞的還沒修好，原本局部完好的碼頭也都壞光，7、8個碼頭全「斷開鎖鏈」傾斜、七零八落擠在岸邊浮沉，周遭全是海漂垃圾，一看就是報銷了。

詹江村直指今年沒有強烈颱風造成的大風大浪，碼頭才啟用不久就全部壞光光，痛批市府工程頻出包，2億工程只剩失憶和回憶，明年還要續編整建預算，根本浪費公帑，質疑是設計錯誤或偷工減料，要求提出檢討。

農業局指出，遊艇碼頭是去年3月完工，調查初判是因浪潮互相碰撞引起損壞，並沒有下沉不見，且都還在5年保固期內，依契約廠商會全權負責，不會花到公帑。因8月曾將部分箱體吊起修復，經公共工程專家學者現勘後建議應整體修復，避免力量不均毀損擴大，因此決議全部吊起。

農業局解釋，因海上作業不易，東北季風強勁增添作業困難，原預計上周進場，但天候不佳而延期，這兩日正在進行拆卸吊掛作業，議員所見是廠商拆解後集中靠岸，才能啟動吊起修復，並非放任碰撞磨損，昨已完成吊掛作業，將調查原因、路上測試無誤後再下水復位，沒有壓時間表，會盡速恢復，強調損壞的僅是4區中的其中1區、約17個船位，仍有46船位可供遊艇停泊，且工程費包括堤防、照明、地坪整理美化等，浮動碼頭僅約4000萬，絕無浪費公帑。