華夏科技大學3日在國際會議廳隆重舉行「華夏五六載·幸福我主宰」56周年校慶慶祝典禮。（校方提供）

華夏科技大學3日在國際會議廳隆重舉行「華夏五六載·幸福我主宰」56周年校慶慶祝典禮。（校方提供）

華夏科技大學3日在國際會議廳隆重舉行「華夏五六載·幸福我主宰」56周年校慶慶祝典禮。（校方提供）

華夏科技大學3日在國際會議廳隆重舉行「華夏五六載·幸福我主宰」56周年校慶慶祝典禮，董事長劉三錡致詞表示，目前高等教育經營因少子女化，愈發艱困，預估今年出生數不超過14萬人。董事會責任就是監督校務運作及對學校未來發展做好充分的準備。過去學校辦學績效有目共睹，望每位同仁及同學能把握當下，盡自己能力，做好自己的工作，學校才能持續進步，以獲得未來更好的安排與發展。

校長陳錫圭致詞時表示，華夏科大與師生和在地社區居民們共同攜手走過56載，未來將持續一起手牽手共同邁向幸福之路。

華夏科大56周年校慶LOGO是採用學生於校內「視覺LOGO設計繪圖競賽」中榮獲第一名的學生作品，此LOGO為五專建築科二年級方識豪同學所創作，華夏將學生的創意結合校慶活動各項文宣，使師生共同在校慶典禮與校園生活中實踐幸福、發現美好。

典禮中邀請網紅王哈哈、偉恩、Cythia獻唱表演慶賀，除23位教職員獲頒資深教職員工獎外，並頒發傑出校友獎，獲獎者計有施永興（110年機械系畢業）、柯郭昌（77年機械工程科畢業）、張松旭（77年建築工程科畢業）、陳志宏（79年建築工程科畢業）、鄭國義（82年電機工程科畢業）、蔡政峯（85年機械工程科畢業）、張宜斌（85年機械工程科畢業）、陳世龍（87年電機工程科畢業）、陳玟翰（92年機械工程科畢業）等9位傑出校友獲獎。其中傑出校友陳志宏現任向田建設有限公司董事長。在典禮後，隨即慨允捐贈30萬元作為學校華翔翼圓夢助學金，教職員同仁及在校學弟妹咸表感謝之意。

另配合56周年校慶，華夏以園遊會的方式結合各項成果展示，學生會亦規劃各項社團表演及趣味活動，校園處處可見師生同仁歡樂喜慶笑容。除此之外，華夏更邀請在地友善商家入校設攤，促進學校與鄰里的關係，另即日起至12月底更舉行深耕計畫及USR計畫成果展示，呈現華夏創新、永續的樂活學習成果，真摯邀請社區民眾、鄰里一同共襄盛舉。