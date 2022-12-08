工業電腦營運再傳佳績，廣積（8050）受惠網通大單出貨放量，加上自動化工控需求延續，推升11月營收衝上6.8億元，年增49.71％、月增14.2％，創同期新高，累計前11月營收已突破60億元整數大關，達61.04億元，超越去年全年，改寫歷年營收高峰。

廣積今年業績大躍進，下半年成長力道更為顯著，主要動能來自於工業電腦(IPC)營運動能持續增溫，以及網通大型專案第三季起進入量產，挹注營收表現。市場傳出12月有新單落袋，明年起開始貢獻營收，兩大成長引擎點火向上。

隨著缺料狀況舒緩，廣積先前累積訂單順利出貨，推升營收成長，11月營收重返6億元整數大關，創同期新高。估計第四季產品達交率有望上升至9成，且網通產品持續放量，帶動營收表現優於預期。

此外，由於工業4.0自動化蓬勃興起，以及無人商機快速發展，廣積目前已有數個大型專案陸續出貨當中，規劃出貨時程長達3～5年。

法人分析，雖然網通產品專案出貨量大，毛利相對較低，不過，受惠營運規模擴大，將有助於獲利進一步提升，廣積前三季EPS達7.23元，在第四季營收維持高成長水準之下，全年賺進一股本目標提前達陣。

展望後市，廣積除了網通產品成長力道顯著，估明年營收貢獻增幅將達40％，之外，公司近年積極耕耘的大型專案出貨也逐漸放量，包含北美戶外點餐機及POS機將於明年上半年出貨，新簽訂的工業平板訂單也將於明年第二季量產，營運展望樂觀。