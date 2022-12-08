伊朗週四表示，剛剛處決了一名曾經參與反頭巾運動抗爭者。不過定罪的理由是公然襲警，此人拿砍刀殺傷了一名安全部隊成員。這是德黑蘭首次把反頭巾抗爭參與者給判死刑，許多人擔心是秋後算帳。

美聯社報導，一位名叫謝卡里(Mohsen Shekari) 的男子已被處決，此人與其他抗爭者封鎖了德黑蘭的一條街道，並用砍刀襲擊了一名安全部隊成員。之後這名部隊成員受傷，需要縫合傷口，但沒有生命危險。

報導稱，謝卡里被顛覆勢力所控，有人以金錢為引訪，迫使他襲擊安全部隊。但是人權組織不相信伊朗媒體的報導，認為就是伊朗宗教政府的秋後算帳

自9 月中旬以來，伊朗各城市與村鎮，持續爆發對伊朗道德警察的強烈抗議活動，這是自 1979 年伊斯蘭革命後，為對伊朗神權政治的最嚴重挑戰之一。

幾個月來，伊朗政府一直指控抗爭活動是外國勢力所煽動的顛覆行動，而不檢討自己壓迫民眾、財政崩潰造成民心向背。

位於奧斯陸的伊朗人權組織負責人莫哈達姆 (Mahmood Amiry-Moghaddam)表示，「很有必要出面抗議謝卡里被處決，否則我們每天都會面臨相同的處決。到目前為止，至少有十幾人因參與示威活動而被判處死刑。」

莫哈達姆說：「謝卡里是在今年9月 25日被捕， 11 月 20 日被定罪，罪名是對真主發動戰爭」。

自 1979 年以來，這個罪名經常套用在違反政府命令的法律人身上，法庭通常不公開審理，也不允許受審者選擇自己的律師，也不同意收集證據自我辯護。

據伊朗人權活動人士稱，至少有 475 人在示威活動中喪生，該組織自抗議活動開始以來一直在密切關注抗議活動。當局拘留了 18,000 多人。