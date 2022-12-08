遠傳電信執行副總經理曾詩淵，涉嫌於2019年間涉以假交易、真放貸的「過水交易」手法，非法將遠傳子公司新世紀資通公司資金貸給數家廠商，導致遠傳及新世紀資通公司呆帳損失近2000萬元，涉嫌《證券交易法》非常規交易、違法貸與資金等罪。台北地檢署8日指揮調查局台中市、台北市、新北市調查處及北機站兵分24路搜索、約談曾男及廠商共13人到案。調查局晚間陸續將曾13人移送北檢複訊。

涉案的曾詩淵（Philip Tseng）是遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理，據遠傳官網指出曾詩淵為美國理海大學工業工程碩士，在通信及ICT領域有超過25年的全球經驗，同時在移動互聯網，系統整合、多媒體、物聯網及移動網路技術皆有豐富的經驗。

曾詩淵加入遠傳電信前，曾擔任愛立信東北亞區執行副總裁暨中國移動全國事業部總經理，台灣愛立信總經理，愛立信大中華區副總裁暨多媒體與系統整合事業群總經理，TIBCO 軟體公司台灣分公司副總經理等職務。2017年3月加入遠傳電信，擔任企業及國際事業群執行副總經理。

據了解，本案是遠傳及新世紀資通公司內部查帳發現，向調查局報案。檢調查出，曾詩淵從2019年間起，與業務處邱姓專員等人，以十多項工程類別的假交易、非法將遠傳子公司新世紀資通的資金貸與數家廠商，利用虛構的承攬契約，以此名目借款給廠商，並從中收取佣金、借款利息。

曾男以這種假交易、真放貸的「過水交易」模式，非法將公司資金貸與數家廠商業者，致使公司承擔未能順利收款的高風險交易。由於這些非法交易，因廠商無法如期還款，導致遠傳及新世紀資通公司遭受重大損害，檢調初步估計新世紀資通公司因無法收回廠商貸款，造成呆帳損失金額高達2000萬元。

檢調認為，涉案經理人及業者涉犯《證券交易法》非常規交易、違法貸與資金、《刑法》偽造文書、《商業會計法》等罪，8日兵分路搜索，並約談13人到案。