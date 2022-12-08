國民黨立委蔣萬安當選台北市長，留下台北市第三選區立委遺缺，預計明年1月8日補選投票，國民黨徵召台北市議員王鴻薇出戰民進黨的吳怡農。資深媒體人周玉蔻批王鴻薇，並預言吳怡農一定當選。針對北市第三選區立委補選，前民進黨立委郭正亮認為，周玉蔻可能想要複製當年的台中第二選區立委補選 ，吳怡農選情恐怕會更複雜，就要擔心了。

郭正亮8日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，吳怡農要擔心的是，他恐變成下一個目標。周玉蔻可能想要複製顏寬恒當年的台中第二選區立委補選，因為吳怡農也是補選，也許她會認為，吳怡農會不會是當時的民進黨候選人林靜怡，而把王鴻薇類比到顏寬恒。周玉蔻本來就非常喜歡吳怡農，周玉蔻若摻進來，吳怡農接下來的選情恐怕會更複雜。

針對台北市第三選區立委補選，郭正亮認為，周玉蔻一定會講話，因為她太討厭王鴻薇。郭正亮說，在王鴻薇參選時，他曾跟王鴻薇說，有一個人將追打她；如今周玉蔻已蓄勢爆發，接下來周玉蔻也一定會不斷出手。

周玉蔻此次可能想要複製中二立委補選？郭正亮認為，因為和台北市第三選區立委相比，是完全不一樣的案例，因此完全不可能複製。