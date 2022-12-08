投資臺灣事務所8日再添5家企業共擴大投資臺灣，包括根留臺灣方案的汎銓科技，以及中小企業方案的勁鴻亮公司、溪口家禽屠宰廠、通易公司及達豐鐵材行。截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,292家企業超過1兆8,313億元投資，預估創造14萬1,174個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有153家根留臺灣企業投資約3,355億元，創造2萬4,035個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引863家中小企業投資約3,916億元，帶來3萬2,754個本國就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。

汎銓科技主要從事半導體技術服務業，扮演半導體先進製程研發過程中領航者的角色，提供全球半導體先進製程研發階段細微結構形貌分析及成分分析服務，並為客戶先進製程研發過程中最佳合作夥伴。汎銓於材料分析（MA）、故障分析（FA）等領域擁有多項關鍵發明專利，看好半導體先進製程演進大幅提高研發技術難度，並響應根留臺灣企業加速投資行動方案，決議再投資新臺幣25億元添購設備，大舉擴大臺灣材料分析（MA）產能規模，並預計新增百個本國高階就業機會，深耕臺灣半導體市場。自112年起將業務觸角將遍及全球各半導體產業聚落，採取「立足臺灣，服務全世界」業務策略，擘畫汎銓大新竹廠區成為全球半導體產業中最大材料分析(MA)基地，凸顯汎銓未來搶食全球材料分析（MA）市場大餅之高度企圖心，以期創造未來營運邁入下一新跳躍期，並助力臺灣半導體先進製程研發持續領先全球。

勁鴻亮公司為環保機能性織帶及環保機能性織布的供應商，產品有鞋帶、織帶及鬆緊帶等項目，多元應用於運動、休閒、居家及家飾等用品市場。國際知名品牌Converse、Tory Burch、Skechers、UGG、Kenzo及Alexander Wang等皆是長期合作夥伴。結合環保與文創藝術是當今潮流趨勢，為朝創新方向發展。公司計劃招募本國員工50名，投入逾3億元在中部科學園區二林園區新建辦公室暨研發中心及兩棟新廠房，同時導入智慧化設備。此外，在節能減碳方面，建築屋頂將設置太陽能光電，與在產線使用回收素材作為天然纖維原料，以符合「循環經濟」及「綠色科技」兩大營運目標。

溪口家禽屠宰廠事業以禽畜類飼料生產製造及銷售為主、飼育業為輔。配合客戶需求及產業垂直整合，將擴大投入逾7億元在嘉義縣溪口興建家禽電宰廠，此廠區將著重於白肉雞與土雞屠宰業務，供應國內民生優質肉品。此次投資亦落實減碳排，電宰廠屋頂將設置太陽能板，導入機器設備皆符合低碳排標準。此外，廠區亦實施雨水及熱能回收，讓傳統屠宰廠兼顧環境友善目標。預計投資完成後，將為在地創65個就業機會。

通易公司為專業的起重機製造廠，是國內唯二伸臂伸縮式油壓起重機之合格廠，在產業界具有一席之地。由於現有廠房已不敷使用，且為朝智慧化生產及智機化起重機發展，公司計劃招募本國13名員工，擴大投入近4億元，在高雄和發產業園區興建新廠，導入新型高階產線。本次投資亦配合政府淨零排碳政策，廠房設計採用棚架方式，打造綠能屋頂，且亦設有太陽能光電設備。期望將來能達到立足臺灣、放眼國際之公司願景。

達豐鐵材行主要營業項目包含鋼帶、鋼板與鋼管之加工及銷售，可廣泛應用於傳統產業，近幾年更成功將觸角延伸至汽、機車組裝供應鏈，面對全球客戶多樣化需求與訂單，產品銷售地區涵蓋國內並遍及東南亞、歐盟、澳洲及日本等國外市場。公司位於彰化縣，本次計畫斥資逾1億元，在既有廠房導入智慧化生產線，且此次投資新型機械設備符合IE3之規範，可有效減少用電量與碳排量，達到節能減碳與永續經營雙贏之目標。預計投資完成後，可為在地增加許多就業機會。