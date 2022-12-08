臺灣企銀營運再報喜訊。臺灣企銀11月稅後純益9.74億元，今年前11月稅後純益達92.90億元，較去年同期成長96.33％。

臺灣企銀主管分析，受惠市場升息，利息淨收益為目前最主要的成長動能，又因多元獲利政策之效益顯現且成長強勁，使手續費淨收益大幅提升，全年稅後純益可期。

臺灣企銀1～11月合併累計自結淨收益260.24億元，較去年同期成長18.47％，各項提存前稅前淨利126.97億元，較去年同期成長26.15％，稅前盈餘110.63億元，較去年同期成長105.13％，各項數據皆持續創歷史新高。

臺灣企銀指出，持續優化授信品質，提升風險承擔能力，信用成本明顯降減，預期全年表現可再寫新頁。

臺灣企銀1～11月合併每股稅前淨利（EPS）1.38元，合併每股稅後盈餘（EPS）1.16元，合併每股淨值12.76元。

臺灣企銀11月底重返MSCI成分股後，備受市場青睞。臺灣企銀表示，將持續關注永續相關議題、積極發展綠色金融、落實節能減碳，善盡企業社會責任。