隨著101跨年煙火即將登場，台北101今年亦首度攜手雕塑大師朱銘生肖作品兔推出101最老陳高新年禮盒，全台僅限1,000組；101總經理朱麗文指出，今年起101積極發展新事業，除了自營商品擴展秋節與春節禮盒等，並透過南下策展拓展101業務領域，此外釋出綠建築顧問業務等均挹注正向收益，尤其自營商品在新推年節禮盒後將呈倍數成長。

台北101購物中心在國際精品改裝奏效下，不僅周年慶業績創歷史新高，全年業績更提前一個月達標150億元，今年改裝的精品業者包括四、 五樓精品品牌Burberry、Cartier率先開幕 ，接下來還有Louis Vuitton將帶進全新巴黎總店店型、Dior全新店型，預計陸續在年底前見客，而四樓PRADA、MIUMIU移店，Gucci也將取代並從原三樓200多坪擴大至雙層300多坪大店，預計明年第三季登場，均有望挹注明年持續雙位數成長動能。

朱麗文指出，儘管國境開放，明年國人出國買精品比例高，加上通膨等影響，專家預測明、後年GDP數據都是下修情況，來台觀光客至少也要五個月後才見回復，因此，強勢精品商品就是最大關鍵，為此包括頂級禮盒規劃與VIP ROOM的改裝等，都是為鞏固2000多位尊榮會員，此外，根據近期來台的國際精品高層亦傳達，明年投資重點仍會放在新加坡與台灣，主要是台灣過去三年業績超乎預期。

（禁止酒駕。飲酒過量，害人害己。）