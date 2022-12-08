三軍總醫院爆發採購弊案，醫療資訊組系統林姓組長（現已退伍）疑從2012年起，涉嫌不實驗收並重複採購9個「資訊安全設備維護」標案，總價約4000萬元，士林地檢署7日搜索三軍總醫院。三軍總醫院今（8）日表示，全案已進入司法程序，將秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查

三軍總醫院爆發採購弊案，士林地檢署7日搜索三軍總醫院，傳喚時任資訊組林姓組長，以及3名接任的業務承辦人、承包商永磐科技公司楊姓董事長、彭姓董事以及張姓業務等3人，依違反採購法、貪汙治罪條例中的圖利罪，檢察官8日諭知林男，張姓業務各20萬元交保。

三軍總醫院今（8）日表示，全案已進入司法程序，將秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查。

三軍總醫院說明，秉持清廉軍風，以嚴格標準辦理各項軍品採購及驗收作業，向為軍法紀要求重點。配合全案調查，若涉案人員確有涉法事實，將依法規秉公處理，檢討議處。