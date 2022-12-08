蔣三省（中）與兒子（左）一同為粉絲簽名。（JMS蔣三省音樂提供）

蔣三省日前赴高雄舉辦音樂會。（JMS蔣三省音樂提供）

蔣三省日前赴高雄舉辦「高雄駁二蔣三省感恩音樂分享簽唱會」，把今年唯一的音樂會獻給家鄉，「這次回到家鄉，來做感恩簽唱會，特別開心」；蔣三省近年的作品剛好都跟高雄有很大的關係，因此簽唱會上，蔣三省先偕高雄舊城國小的小朋友一起演唱〈一個屋簷下〉，再與高雄義消的好兄弟們，合唱〈高雄乀打火兄弟〉，熱鬧滾滾，而黃子佼、方馨及邱琦雯也特別錄製VCR送上祝福，讓蔣三省相當感動。

值得一提的是，蔣三省有子傳衣缽，幫三金典禮和李安紀錄片打造配樂的蔣榮宗，有亞洲「最年輕的音樂家」美譽，最近更升格「葛萊美導師」，蔣榮宗也跟爸爸一起坐上簽名檯簽名，蔣三省得意說：「兒子幫金曲金馬配樂的專輯，也受到廣大聽眾的注意、熱愛，他站在台下，居然被很多樂迷認出，紛紛跟他合影留念，還要求簽名！」

父子倆索性會後一起簽名，蔣榮宗說：「高雄的粉絲超級熱情，下次我還要來。」爸爸蔣三省則打趣說：「根本殘酷擂台，好像PK似的，緊張死了。」有趣的是，蔣三省國小同窗帶了很多在地小吃，來慰勞蔣三省，有大腸頭和黑輪、八寶丸，菱角及肉粽等，現場也宛如同學會一般歡樂。