準台北市長蔣萬安小內閣人選陸續出爐，國民黨大安區立委林奕華有望接掌北市副市長。傳出林奕華已私下約詢過黨籍市議員，討論立委補選事宜，而為避免落跑罵名，也正在討論，若2月1日辭職後就不補選立委，但林奕華晚間否認將接副市長。

蔣萬安小內閣名單陸續被曝光，高雄市前副市長李四川同意接任副市長。蔣萬安競選執行總幹事、北市議員陳永德接民政局長，現任都市發展局長黃一平、工務局長林志峯、地政局長張治祥及環保局長劉銘龍都將留任。

現傳出林奕華可能接任副市長，已約北市大安文山議員談補選議題。林奕華今天晚間接受電訪時被問到是否點頭答應接任副市長，林奕華否認稱，「沒有啊、沒有啊！」誰傳這種話？每天都在報導啊，自己現在負責幫蔣萬安交接，現在有很多人事要定，至於是否考慮評估副市長，林奕華重申現階段以交接為主。

對於林奕華是否徵詢意見，大安文山議員徐弘庭受訪時表示，應該沒有這回事，補選應該是個假設性議題，但他們常常聊天。

根據公職人員選舉罷免法第 73 條但書，其所遺任期不足1年時，不予補選，意即林奕華明年2月1日以後辭職就不用補選立委。由於林奕華擔心落跑立委罵名、補選勞民傷財，可能計畫明年2月1日以後辭職，就不用補選立委。