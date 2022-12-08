五結鄉的二結王公廟，每年在王公生日期間，會與五結鄉公所、鄉民代表會聯合舉辦宗教盛事「二結王公文化節」。（吳佩蓉攝）

廟方工作人員不斷在炭火堆上灑鹽與白米，不停發出劈哩啪啦聲響，表示降溫及象徵神明加持，以形成一股無形的庇祐力量，讓夥伴們過火過程中能確保安全。（吳佩蓉攝）

神轎過火前，信徒扛轎繞行炭火堆熱身。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議員簡松樹打頭陣舉神旗在鑼鼓聲中赤腳往前衝。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣「二結王公過火」儀式迄今已有200年歷史，其「抓童乩、跳過火」亦為全台最壯觀盛大的廟會活動，遂於今（8日）農曆11月15日王公生登場，信徒扛著神轎或手捧神像，赤腳踏過12000斤、攝氏800度炭火堆，祈求家人平安「炭」大錢。

五結鄉的二結王公廟，每年在王公生日期間，會與五結鄉公所、鄉民代表會聯合舉辦宗教盛事「二結王公文化節」，今年從12月3日開始至8日，其中，「過火」儀式在2011年登錄為無形文化資產、2013年登錄為「宗教百景」之一，為珍貴的文化資產。

今清晨6時，廟方工作人員在王公廟埕起火燃燒木炭，歷經10小時後，燒成大型炭火堆，炭火溫度高達攝氏800度，一般人靠近都相當困難了，遂工作人員不斷在炭火堆上灑鹽與白米，不停發出劈哩啪啦聲響，表示降溫及象徵神明加持，以形成一股無形的庇祐力量，讓夥伴們過火過程中能確保安全。

過火儀式於下午4時許開始，由現場指揮官一聲令下，宜蘭縣議員簡松樹打頭陣舉神旗在鑼鼓聲中赤腳往前衝，接著，扛轎及捧著神像的信徒陸續赤腳踏過炭火堆，現場聚集大批民眾圍觀拍照，過程中信徒不停喊著「過了」、「加油」聲，待隊伍全部完成過火，為今年活動劃下句點，祈求整年平安順遂。