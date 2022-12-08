台灣最具權威的併購獎項「台灣併購金鑫獎」，主辦單位台灣併購與私募股權協會8日表示，台泥企業團董事長張安平獲得個人「卓越成就獎」，年度得獎企業則以科技製造業及生技業表現最為亮眼，其中，貿聯集團收購LEONI AG工業應用事業群一案，為貿聯集團建構一站式產品設計、製造及跨應用技術支援的全球布局策略之一環，一舉拿下「年度最具代表性併購獎」、「最佳影響力併購獎」及「最佳跨國併購獎」三項大獎，為本屆最大贏家。

主辦單位表示，「台灣併購金鑫獎」自2011年起，每年舉辦評選活動，評審委員皆為國內最資深的併購專業人士。歷年來得獎案例皆創下國內企業併購的里程碑。本屆計有186件併購案例競逐各類獎項，產業類別橫跨半導體製造業、生技業、金融業及傳統消費性產業，競爭十分激烈。

獲頒今年「卓越成就獎」的台泥企業團董事長張安平，主辦單位指出，他多年來在不同產業領域運用併購策略改變企業體質、營運規模及在所屬產業的地位，不僅成功帶領企業轉型革新，也對該產業領域帶來指標性影響。近年來，張安平領導台泥集團積極投入綠能轉型及參與ESG永續發展倡議，也為國內傳統產業樹立典範，經評審團一致同意，獲得「卓越成就獎」的肯定。

本年度得獎名單中，除了貿聯集團收購LEONI AG工業應用事業群一案，尚有鴻海科技集團長期布局全球，建立完整電子供應鏈，近年來亦積極投入電動車領域，主辦單位表示，本次該集團分別透過與國巨合資設立國創半導體、及與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown合資設立MIH EV Design，強化在車用類比與功率半導體的設計與開發技術，以及在電動車產業的競爭力，顯示鴻海集團持續推動垂直整合服務及重新定義CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計製造服務）商業模式的企圖心強烈，獲頒「年度最具代表性併購獎」及「最佳創意併購獎」兩項大獎。

金融產業領域的富邦金控，持續推動海外數位金融佈局策略，主辦單位指出，本次透過旗下子公司台北富邦銀行及富邦人壽投資韓國現代信用卡公司（Hyundai Card Co., Ltd.）一案，持續深耕東北亞市場，為PLCC（Private label credit card，自有品牌信用卡）及數據驅動等業務型態奠定基礎，也獲頒「年度最具代表性併購獎」。

「年度最具代表性併購獎」則由生技產業的金可-KY私有化下市一案獲得。台灣併購與私募股權協會指出，繼國際私募股權基金KKR收購李長榮化工後，金可-KY是另一件國際私募股權基金與台資企業創辦人合作的上市櫃企業私有化下市案，同時也是台灣消費性產業中規模最大、溢價最高的私募股權基金交易案。金可透過引進霸菱亞洲投資基金的專業團隊資源，加速發展數位化零售、電商業務，有助於擴張在亞太地區及歐洲的市場版圖。而近年來以多起跨國併購案在國內生技業打響名號的保瑞，今年再度透過收購安成國際藥業，深化在全方位CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization，委託開發暨製造服務）的營運策略目標，與金可同獲「年度最具代表性併購獎」。

傳產方面，福貞集團長期耕耘中國金屬包裝容器市場，近年來因應市場消費型態由務實型消費轉往娛樂型消費，積極投入業務轉型，此次收購TSMP台灣廠回流台灣市場，有助於跨足台灣及東南亞市場，並與國際減塑趨勢接軌，獲頒「最佳海峽併購獎」，這也是該獎項懸缺多年來再度出現得獎案例。