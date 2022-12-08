高雄市路竹新住民家庭服務中心，提供北高雄中高齡新住民姐妹及社區中高齡婦女健康律動、體適能檢測及健康宣導，促進身體健康還能順利減重，其中越南籍阿香，每周從永安騎車至岡山，風雨無阻不曾缺課，大方表示運動方案讓她減重6公斤，體型小一號，穿起衣服來也更顯韻味。

社工陪伴新住民適應在台生活，服務過程中看見新住民生活重心大多在照顧孩子與負擔家庭經濟，隨來台時間推移年歲漸增，逐漸邁入中高齡才開始關注自我身心健康議題，因此每周安排有氧律動課程，鼓勵新住民一起運動。

陸籍姊妹單單，從原本的手腳不協調，認真練習到跟得上韻律操節拍，甚至成為課程小老師，每周開課前熱情呼朋引伴，鼓勵新住民朋友出門運動，投入的努力與毅力鼓舞了所有參與課程的學員。

新住民朋友運動後，也會小聚聊生活，溝通食衣住行、娛樂、子女教養、職場工作及近期想參加的休閒活動，從交流中彼此也得到很多不錯的生活點子及解決方法。

社會局局長謝琍琍表示，社會局除了在長輩的樂齡健促照顧外，對於新住民婦女的健康及運動休閒亦相當重視，學員們雖來自不同國家，但長期一起運動相處，從陌生到熟悉，遇到能夠相互理解、彼此關懷的新住民，互相打氣鼓勵，透過社區小型運動團體的形式，養成固定運動習慣，不僅身體越來越健康，同時也增進人際互動關係，大家都對過程中的正向轉變表示肯定，盼藉由這類社區型方案維持良好的運動習慣，未來也可以持續推廣，讓運動成為新住民走出家門的生活日常。