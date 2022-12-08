民間出錢幫忙清淤水庫首例！經濟部水利署今天宣布，隸屬全世界第三大記憶體廠的台灣美光晶圓科技，與該署簽下3年協議，捐錢協助石門水庫清淤。不過對美光捐多少錢幫大壩回春，台灣美光與水利署卻都保持神秘，直說金額有協議不公開。

這場「公私協力‧水庫回春」捐贈典禮，今在經濟部由部長王美花親自主持，水利署署長賴建信和台灣美光董事長盧東暉共同簽署協議。

水利署表示，石門水庫1964年興建完成後，但因氣候變遷強降雨，上游集水區泥砂被帶入河道，造成水庫淤積嚴重情形。

目前石門總淤積量逾1億噸，等於庫容少掉約三分之一。水利署每年透過抽砂、陸挖、水力排砂三管道，努力為石門清出空間。去年共清出440噸淤泥，超過上游入砂量342萬噸，達到「出多於入」佳績，讓石門延壽不再是夢想。

台灣美光大本營在桃園，此次鎖定石門水庫協助可理解。水利署表示，除了公益，公部門不可主動勸募民間企業協助公務支出，因此這次是台灣美光主動接觸，表達願為水庫活化盡一份力。至於3年捐助金額多少，簽約時有協議不可公開。

盧東暉也避談捐助金額，只表示公司是基於永續經營，所以協助石門來清淤。