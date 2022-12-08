111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，8日高雄師大和台灣體大上演一場緊張刺激的對壘，雙方直到第4節尾聲分數都仍緊咬，高師大魏莨哲關鍵時刻完成三分打助隊取得3分領先，最終高師71比70氣走台體，目前預賽6場打完3勝3敗，台體1勝5敗。

此役雙方教頭場邊執教風格迥異，最後決勝期高師大「禪師教頭」徐耀輝坐在球員席椅子淡定指導，台體女教頭田本玉則是不斷走動高聲提醒球員，對此徐耀輝回應：「高師球員大部分都是沒有高中甲級聯賽洗禮，比較缺乏經驗，如果場上教練高聲指導的話就會猶豫、無法打得流暢，所以我不喊較好。」

徐耀輝和魏莨哲都表示，賽前就預料對台體會打得辛苦，魏莨哲表示：「台體是韌性十足的對手，暑假盃賽對過，只有7、8月是大勝，最後一次對上就是拉鋸，相信在UBA舞台他們同樣想抓我們。」

魏莨哲並說，一開始因為台體有針對他做防守，讓他打起來比較急，教頭徐耀輝一度將他換下場提醒，幫助他冷靜下來，沒多久就又換上場繼續奮戰，「我也知道對方會加強守我，就利用這點吸引對方防守重點，找到有空擋的隊友給他們製造進攻機會、爭取分數。」

這場比賽直到最後關頭都有變數，高師大在領先1分情況下，比賽最後剩12秒搶到進攻籃板，只要好好穩住不掉球就立於不敗，不過大四的郭振復接球後仍想積極進攻、切入卻沒進，反而給了台體轉守為攻機會，高師黃麒哲拍掉台體魏子雲手上的球，裁判也沒有響哨，賽後高師教頭徐耀輝也說：「也是球運好幫了忙。」

也是球隊今年隊長的郭振復解釋，當下戰況太緊張，有點慌了手腳，才會接球就想進攻上籃。

郭振復此役攻下全場最高也是UBA生涯新高的29分，並抓下9助攻，蔡鎮嶽12分、17籃板，魏莨哲19分；台體王禹承22分、7籃板、4助攻，林祖賢13分，魏子雲11分。

高師大蔡鎮嶽12分、17籃板。（大專體總提供）

高師大郭振復豪取29分。（大專體總提供）