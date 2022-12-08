農業保單今年覆蓋率已提升到44％，較去年年底26％多了逾18個百分點。

依農金單位資料顯示，民國104年時農業保險剛開始試辦時，農業保險覆蓋率還不到1％，只有89件保單。然到今年10月底，已有27品項、42張保單農漁保單，多數都由農委會及部部分縣市政府提供補助三分之一至二分之一之保險費補助。

至於今年農業保險覆蓋率大大提升，產險業者表示，主要和農業保險基金成立，有專屬的機構推廣農業保險有關。從今年起，農委會正式開辦水稻收入保險，一期水稻農民投保件數達19.4萬件、投保面積則超過13.2萬公頃，投保率達86％，接下來二期水稻險也有不錯的成績，遠比往年佳。

依農業保險基金資料顯示，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」。「基本型」的部份，農民無須繳納保險費，由農委會全額補助，只要各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠新台幣1.8萬元。

至於「加強型」則提供沒有申報公糧之農民自由選擇加保，至於保費部分，農委會補助二分之一保險費，另部分縣市政府亦加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

正因為政府給予水稻險相當大補助，水稻險投保率大大提升。除了水稻險之外，目前由基層農會承保還有高梁（一期、二期）、香蕉（收入型）、釋迦、豬隻、乳牛等。除此之外，大部份農業保險仍由產險公司承保。

另依資料顯示，各項農業保單投保情況不一，目前仍有4～5品項農業保單張數都還是只有個位數，如吳郭魚（降水量）、吳郭魚（溫度參數型）、鱸魚（溫度參數型）以及高雄水產等。