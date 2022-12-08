宇峻（3546）8日公告11月營收為1.25億元，較去年的1.56億元，年減近2成（-19.92％），今年1～11月份的營收為14.6億元，較去年同期衰退7.22％。11月份的營收年減近2成，主要是去年的基期較高。

宇峻今年前三季每股稅後純益為5.07元，僅次於鈊象、橘子，為遊戲類股每股獲利排名前三的業者。

該公司日前法說會時表示，目前正著手多款產品的研發，2023年預期有五～六款新品會上市或封測，未來產品發行策略為全球化、多平台策略。

2023年時將進軍美國，主力產品為休閒第三代產品YAAS Vegas Casino，預計明年第一季展開封閉測試，未來進軍美國市場將採取自行營運的策略。

除了YAAS Vegas Casino之外，該公司正在著手研發的遊戲包括有解謎遊戲「蔓不生長Antivine」、幻想三國誌－天天異事錄、三國群英傳－戰略版、閃之軌跡－北方戰、世紀群英傳等。

產品營收組合為休閒類型占42％、手機遊戲37％、電腦端遊戲15％等。目前休閒類型的主力產品為「拉斯維加斯 娛樂城」、「寶島娛樂城」。