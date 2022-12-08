范少勳。（灰人文化提供）

春風。（灰人文化提供）

春風（右2）抱著顏志琳（右1）表演男男鐵達尼。（灰人文化提供）

實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》，在本周最新一集中，團隊7人首次帶領遊客一起出海，不料航行間遇到大群燕鷗來襲，春風成為天選之人被鳥屎擊中，惹得全場笑翻，結果最後大家輪流中槍，慘遭鳥屎飛噴攻擊，眾人拿起相機捕捉海鷗壯觀景象，林美秀則嚇到躲進床艙，最後還有遊客被海鷗啄傷當場流血。

健志在船上專業導覽、對於人文自然景觀都相當熟悉，春風對此稱讚「非常專業、是遷戶籍過來的人」，周曉涵更形容健志像外場的老大，把這個角色做得很好。

抵達鳥嶼參觀時，周曉涵看到地上曝曬的丁香魚，直接撿起小魚試吃，春風則到攤位上化身叫賣哥熱情推銷魚貨，老闆娘特別打折的超便宜價格，讓林美秀購物慾爆發，最後更向周曉涵借錢採購；吃午餐時，洋蔥又進入迷航記，幾經尋找才順利抵達餐廳，「我才來3次，怎麼能記住路，台中我住了20年才記起來。」

回程時，他們舉辦海上市場大拍賣，遊客們可以直接採購現撈海鮮作為晚餐食材，黃金業務出手，蔬菜箱滿滿物資：茄子、番茄、洋蔥、花椰菜等都獲得遊客力挺，看著日本櫛瓜，健志搞笑說，「可以自己使用、也不一定要煮喔，要記得保存期限，用完要冰起來」。

節目堅持海洋珊瑚復育計畫，范少勳帶著遊客們潛入海裡種植珊瑚，希望可以慢慢讓海洋有一片乾淨森林，也教大家要好好對待自己的土地。尤秋興創新與用心經營咖啡車，短短三天締造出好口碑，才一開業就吸引大批遊客圍繞，每天都用心祭出新口味，這次研發品項為鳥嶼本地食材的咪咪樂做出限定咖啡，遊客們熱情捧場，員貝在地青年更捲起袖子一起來幫忙。

黃昏時，團隊走向潮間帶探險，把握退潮的這４小時來了解生態知識，遊客們看到馬糞海膽、螃蟹、海參驚呼連連，周曉涵分享，「我第一次見到活的海參本人，沒想到他會吐水，一直擠到最後他會吐白白的東西，就好像在擠抹布，在海裡被鰻魚咬到、或受傷就可以使用來癒合傷口」；漁民示範古老抓魚方式：抱墩，看見前人用智慧方式捕獲魚資的好方法，果然成功補到了石斑、紅螺大豐收，開心帶魚貨要送給大廚作為晚餐料理，未料顏志琳收到後尷尬直呼：「誰會啊！」