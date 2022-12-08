永康警方公布「637科技精準執法地圖2.0」。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康區人口高居全市之冠，多條主要道路車流量大，交通事故也不少，台南市警察局永康分局為防制交通事故發生，啟動「637科技精準執法地圖2.0」，統計12月1日至7日科技執法實施1周以來，中華路的A2交通事故較去年同期減少16件，降幅達57％。

「637科技精準執法地圖2.0」標示16處科技執法、固定桿與移動式測速的執法地點，提醒民眾行經相關路段時要減速慢行、勿闖紅燈，遵守交通規則。

「6處」科技執法系統分別位置於「中華路與中央路」、「中華路與中正南路」、「中華路與大橋三街」、「中華路與中華西街」、「中華路與中山南路」及「中華路與中華一路」，運用科學儀器，自動擷取違規行為，舉發製單。

「3處」固定桿照相的位置，分別在「永大路與中山北路」、「中華路與中華二路」及「復興路與復興路26巷」。此外，還有「7處」移動式測速照相，位置在「中正北路」、「中山北路」、「高速一街」、「高速二街」、「大灣東路」、「西勢路」及「王行路」等速度管理路段。

永康分局交通組組長葉敏旭說，市警局從12月1日起在永康區啟用「中華路與大橋三街」及「中華路與中華西街」交通科技執法系統。「中華路與大橋三街」針對「不依行向專用車道行駛、轉彎未依規定及闖紅燈」，「中華路與中華西街」針對「不依行向專用車道行駛」違規行為，進行24小時交通執法，違規行為通通逃不過電眼，將被攝錄開罰，提醒民眾注意。

永康警分局長甘炎民表示，取締不是目的，而是在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，相關地點全天候執法，提醒民眾行經上述路段與路口，要遵守交通規則，避免交通事故發生。