日前有段疑似「未禮讓行人」的影片，引發網有議論，其發生地點位於宜蘭縣宜蘭市東港二段與延平路口，有輛轎車駕駛見一群學生要穿越路口，竟沒將車停住等待學生通過，而是採取緩速向前「擠」的方式通過，該車的行為也被檢舉者以「車輛不禮讓行人」舉發，但竟然舉發被否決，而網友見影片中1狀況，推測應該是失敗的原因。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1段45秒影片，引起網友紛紛議論，影片中拍攝路段位於宜蘭縣宜蘭市東港二段與延平路口，有輛白色轎車從東港路二段左轉進延平路，然而，該路口斑馬線上有學生要穿越路口，但該車輛未將車停住，疑似「未禮讓行人」，僅緩速穿越人群通過，而後方1轎車卻有停住車輛，理讓行人先行。

從影片後段也可看見檢舉者選擇違規事實「車輛不禮讓行人」，但檢舉者卻收到舉發失敗的回覆，其內容指出「檢視所附影像，查該車屬第48條第2項轉彎時未禮讓行人先行，非新修正可檢舉之項目，本局礙難據以舉發，尚請諒查」。

網友一看到結果則回應「這樣不舉發？太可惡了」、「這警察應該再教育，都在選項裡面了，還可以睜眼說瞎話」、「很多左轉車都是這樣，不等行人過完就先彎進對向車道，好一點的還會等一下行人然後硬擠，爛的就不管還有行人直接衝」、「三寶的觀念，轉彎車是最大的」、「這就是警察，不然檢舉成功為什麼要開心」、「最討厭這種行人已經在過還硬要往前的車」。

不過另外也有眼尖網友則認為「二者都有錯，一者沒有斑馬線二者沒有禮讓行人」、「可能他覺得行人沒踩在斑馬線上」、「沒走在線上」。