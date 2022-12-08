「美國各州政府辦事處協會」（American State Offices Association, ASOA）感恩晚宴8日在台北舉行，ASOA會長嚴樹芬（如圖）上台致詞。（張鎧乙攝）

台美經貿關係深入地方層級扎根，今年有3個州在台灣開設、重啟經貿商務辦公室，而明年亞利桑那州已經確定要在台灣開設辦公室，還有9個州正在評估。

「美國各州政府辦事處協會」（ASOA）今與外交部合辦酒會，目前在台灣開設辦公室的13個州代表齊聚。ASOA會長、關島台灣辦事處處長嚴樹芬致詞表示，今年分別有明尼蘇達州、賓夕法尼亞州在、西維吉尼亞州成立在台辦事處，期盼明年有更多州能加入，強化台美之間的貿易與投資關係。

「美國各州政府辦事處協會」（ASOA）今與外交部合辦酒會，目前在台灣開設辦公室的13個州代表齊聚。（楊孟立攝）

嚴樹芬受訪時進一步透露，目前有北卡羅萊納、堪薩斯等至少9個州有興趣在台灣開設辦公室，正在評估相關條件；而籌備進度最快的是亞利桑納州，已經確定在台辦公室將在明年開啟。

外交部北美司司長徐佑典表示，8月以來印第安納州州長侯康安、亞利桑納州州長杜希和愛達荷州州長李睿德接續訪台，並廣泛簽署經貿、工業、高等教育和人力培訓等合作備忘錄，很高興看到台美關係發展不斷拓展廣度和深度。

美國在台協會（AIT）商務組代理組長薄康霖（Clint Brewer）致詞說，隨著越來越多的台灣公司渴望在美國投資，AIT也正在更加努力地將更多的美國各州帶到台灣，他上周才和台灣一家製作「珍奶冰棒」的廠商洽談，並將為他們在美國尋找立足點。

ASOA以促進加強台美雙邊關係為宗旨，是美國各州駐台代表處進行推廣各州與台灣間經貿關係與投資機會的共同平台。ASOA致力協助會員州之商品外銷來台，同時也爭取台商企業赴會員州投資，亦經常主辦、協辦、應援有關貿易、投資、教育、旅遊等相關活動。