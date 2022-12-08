台南學甲88槍槍擊案，檢警鎖定槍手為36歲男子孔祥志，為學甲在地人，地方8月初就謠傳孔對外稱要「幹大事」；據了解，案發前4天，他在桃園酒駕被逮，考量過去曾有2次酒駕，疑似擔心再次酒駕被關，因此短短4天後，就回到家鄉犯下全國矚目的大案，而孔犯案後逃逸到西港溪埔寮就「人車消失」，傳聞已偷渡出境。

檢警調查，槍手11月10日凌晨2時58分許，持槍在民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房射擊58槍子彈，並於同日凌晨3時6分在市議員謝財旺服務處的鐵門掃射30槍，8分鐘內連開88槍後，往將軍方向逃逸，中途變換1次偽造車牌，警方追查槍手行蹤，發現其最後位置在西港溪埔寮。

綽號「恐阿」的孔祥志是地方小混混，曾犯下殺人未遂、恐嚇，但都是共犯，前年在因酒駕撞傷行人，警方到場處理，孔還對警方飆髒話。

網路上謠傳這次槍擊案內幕，起因是曾犯下台南新化斷掌案、綽號「紅龜」的通緝犯洪政軍，因為不滿被冒名才找人開槍。

據傳言，孔祥志早在8月初便對外稱「自己即將做一件驚天動地的大事，要靠這條準備翻身」。犯前，他刻意遠離台南，在北部地區活動，沒想到卻在桃園卻因酒駕遭攔查，疑因擔心過去的酒駕紀錄被關，故決定提前行動。

專案小組成員說，洪政軍和孔祥志就是「大哥」、「小弟」的關係，孔能取得市值上百萬元的衝鋒槍，犯案後人間蒸發，甚至不排除早已偷渡到其他國家，至今連他作案騎乘的白色機車都無所獲。