54歲西洋美聲歌后席琳狄翁（Celine Dion）當年以一首電影《鐵達尼號》主題曲〈My heart will go on〉走紅全球，8日她在IG上透露自己罹患百萬分之一的「僵硬人症候群」（Stiff person syndrome），導致聲帶痙攣，不得已只好把明（2023年）的歐洲巡演行程延期至2024年。

席琳狄翁在影片中表示「很長一段時間以來，我一直在處理我的健康問題，對我來說，面對這些挑戰，談論我所經歷的一切真的很困難，我很傷心地告訴你們，我無法準備好在2月重新開始我的歐洲巡演」，並難過地透露這些症狀不僅讓她無法登上舞台演唱，也嚴重影響到了她的生活，「甚至在我走路或是用我本來習慣的方式去發聲都有困難」。

其實席琳狄翁去年11月就因傳出罹患持續性肌肉痙攣，不只暴瘦，雙腿還幾乎癱瘓，無法舉行世界巡迴演唱會，她本人於今年初發聲明認了，表示：「我真的希望我現在一切都好，但我想我需要更多耐心並遵循醫師的養生處方。」