趣味防火防災知識競賽，大朋友、小朋友都能參加。（張毓翎攝）

12月10日預賽將選出20位選手，於明年1月8日進行決賽。（張毓翎攝）

歲末年終時分，用火用電激增，為提升民眾居家防火觀念，台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊舉辦肌力競賽及趣味防火防災知識競賽，讓大朋友、小朋友都能參加。此次競賽分為預賽和決賽，參加預賽不僅有機會得到200元園遊券，若晉級決賽，凡入選前10名者，即有獎金、禮券可拿，而來參賽的民眾，還能參加抽獎，將Apple Watch、電視等獎品抱回家。

主辦單位表示，肌力競賽分為4個關卡，第1個關卡為操作六角硬舉，同時行走超過15公尺；第2關卡為使用雙手拉至少20公斤的輪胎並行走15公尺；第3關卡是環抱70公斤的假人並行走15公尺，最後則是將防火防災題目連取正確的答案，超過規定時間外即淘汰。12月10日預賽將選出20位選手，於明年1月8日進行決賽。

消防局第二大隊大隊長丁春能說，決賽將選出第1名至第10名，第1名將頒發2萬元、第2名1萬5000元、第3名1萬元、第4至第10名各有3000元禮券可拿。另外將於預賽當天舉辦防火防災知識連連看競賽體驗，將有6個連連看的看板完成正確的連線，於規定時間內還有200元園遊券可領。

正式決賽當天將選出各組的第1名至第10名，社會組第1名將頒發5000元、第2名3000元、第3名2000元；國小組第1名將頒發3000元、第2名2000元、第3名1000元，第4至第10名各有500元禮券可拿。預賽及體驗結束後，將於1月8日進行決賽並於會後進行頒獎。