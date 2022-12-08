苦楝12月樹上竟果實纍纍！前台南縣長蘇煥智在臉書貼文說，「苦楝原本果期在5、6月，但蕭壠文化園區的苦楝竟然12月結果成黃色，是否為氣候變遷亂了季節？」另一處以栽種苦楝有名的麻豆曾文溪堤防步道，樹上同樣可見結實纍纍的黃色果實，路過的民眾都嘖嘖稱奇。嘉義大學森林暨自然資源系教授詹明勳認為，這是氣候引致的物候延遲效應，今年夏天不像夏天、冬天不像冬天，最近天氣較熱，讓苦楝誤以為結果的溫暖時節。

蘇煥智日前在臉書貼文說，正常的情形下，苦楝是3、4月開紫色的花，大概5至6月結果成熟，並由綠轉黃。不過，蕭？文化園區的苦楝竟然12月就已經結果成熟成黃色，是不是氣候變遷，暖冬亂了季節的效應？

不只在蕭壠文化園區，麻豆區麻善大橋曾文溪堤防步道一整排的苦楝，樹上也都是滿滿黃褐色的小果，附近民眾說，很少看到這種情形，以前大概10月之前就不會再結果了，應該跟今年特別炎熱的冬天有關。

詹明勳說，人為的經濟和工業活動，釋放大量二氧化碳，今年5、6月新冠疫情嚴峻，造成交通流量和工廠生產停擺，可能使二氧化碳排放量降低，導致氣溫降低；而最近冬天比較熱，導致樹木亂了的節氣，像是今年龍眼樹的節氣，也是受氣候影響改變，而間接影響果實產量。