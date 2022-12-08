驚傳陸禁台灣水產品，屏東養殖戶聞訊心驚驚，尤以午仔魚養殖戶為最，養殖戶稱，目前快接近午仔魚盛產期，若屆時漁獲出不去，勢必會導致內銷市場大亂，就怕午仔魚價格崩盤、並排擠到其他魚的價格，引起可怕的蝴蝶效應。

枋寮鄉王姓養殖戶指出，雖然陸禁台灣水產品並沒有針對午仔魚，但對午仔魚的衝擊應該是比較大的，因為午仔魚跟石斑魚一樣都是仰賴銷陸，而自從石斑魚被大陸禁止進口後，已影響了台灣的國內市場，現在午仔魚跟著被禁，可想而知內銷市場將大亂。

他說，午仔魚快要接近頭批盛產，而內銷市場就是沒有那麽大可以去消耗，如果漁獲出不去，就會造成魚價崩盤、進而排擠到其他魚種的價格，因為會變成其他魚種的價格較貴，可能會引起可怕的蝴蝶效應。

他說，其實近來大盤收午仔魚的量有一直在減的趨勢，前陣子外銷也是走走停停，但沒聽說會被禁，大家以為是疫情關係導致，沒想到竟是加工廠端出問題，搞得漁民人心慌慌，3個月前的魚價是8兩135元，近日已經跌到8兩120元，很擔心之後會不會更慘。

林姓養殖戶也非常擔心，他說，當初大家就是覺得大陸無法養午仔魚、且午仔魚銷陸價格高，所以才紛紛從石斑魚轉養午仔魚，沒想到現在要被禁，這影響可不是一般大，而是非常大。

吳姓養殖戶則較樂觀，他說，午仔魚與石斑魚有一點不同，就是比較常出現在國人的日常餐桌上，換言之，它的內銷市場是可期待的，不過如果全禁的話就非常麻煩，因為內銷的量一多勢必價跌，現在飼料已經漲到20公斤破千元，對養殖戶負擔非常大，如果價跌損失會更多。

屏縣府指出，屏東午仔魚的內銷約占3成多、外銷約占6成多，當中外銷又有7成是銷大陸、2成銷香港。