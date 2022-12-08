繼我石斑魚、白帶魚、竹筴魚等遭中國大陸暫停輸入後，今(8)日農委會表示，超過百家業者生產企業註冊未完成，水產再遭大陸暫停輸入，其中以魷魚、秋刀魚、午仔魚受影響最大。產學表示，大陸透過註銷各國業者的作法，是後疫情下經濟調控的措施；而3魚種當中，以午仔魚受影響最大。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，午仔魚外銷大陸的佔比與養殖量都不小，雖然產地7-8成都已出貨，但剩下要留著過年再賺一筆的那3成就會有顯著影響。

郭建賢說，台灣魷魚都是遠洋漁船到阿根廷捕撈的，台灣過去將魷魚賣到全世界，但因為中國大陸需求量很大，直接賣到對岸價格更好，短期內一定會有影響，長期來看應有其他通路，只要凍儲做好庫存應該稱得住，秋刀魚也是如此。

高雄梓官區漁會總幹事張鈞華指出，消息一來大家還是一團亂，雖然梓官的水產以內銷為主，專注的在於冷鏈加工調節等，但梓官區漁會還是有申請到大陸的生產企業註冊，今年4-5月也有針對過期需要重新註冊的持續送件與補件，但後來都沒下文，目前大家還是一團亂。

張鈞華表示，魷魚6月有1船回來，該出口的已經都出口，秋刀魚以外銷日韓為主，午仔魚因為是跑冰鮮的去大陸，即使魷魚產值最高，但這次受影響最大的還是午仔魚。

不願具名業者表示，這幾年生意相當不好做，尤其今年6月後兩岸市場幾乎急凍，既然沒生意有些業者就不登記註冊，現在面對的是全球經濟需要調控的問題，大陸還是要以國內廠商為重，暫停各國產品進口也是讓國內廠商喘口氣，但只要有需求，未來應會重啟註冊。