原名鄭家純的雞排妹鄭采勻，雖與日本老公完成大婚，但近日風波連連，先是發文護航側翼網軍，接著為黑道議題槓上館長陳之漢，大開中槍事件玩笑，引發爭議，如今又因公布死對頭網紅陳沂手機號碼挨告上法院，陳沂更揭露雞排妹在法庭上的窘樣，直說連法官也看不下去。

這場雙姝大戰在6日開庭，陳沂在臉書PO文表示，雞排妹的御用律師王啟任因仙人跳案無法出庭，直到前一天才換律師，新來的律師完全狀況外，只能任由雞排妹在庭上瞎掰。

圖為雞排妹今年8月出庭應訊。(圖／資料照、林偉信攝)

陳沂說，雞排妹前後說詞矛盾，不斷跳針，反覆到連法官都看不下去，開口勸「妳說法跟律師提的訴狀不一樣，想清楚了再說」，更要用雞排妹程度能理解的方式去解釋問題，有夠辛苦，自己在旁邊看了也忍不住笑出來。

對於館長與雞排妹事件，陳沂也狂酸「先把別人霸凌一輪後，再說自己沒有惡意」，行為跟叫乾哥哥幫忙出頭，之後才不情願道歉的國中8+9妹沒有兩樣。

去年陳沂指控王啟任涉及仙人跳，氣得雞排妹出面反駁，還在半夜連打10多通電話找人，2人在臉書直播大戰，互相公開手機號碼，陳沂還幫雞排妹取了「黑菊姐」綽號，吸引20多萬人觀看，成為當日熱門話題。未料王啟任日後真的遭查出與賣淫集團勾結，設局仙人跳坑殺嫖客，獲利上千萬元，遭地檢署起訴求處7年重刑，才嚇得趕緊認罪和解。

雙方互告違反個資法後，檢察官認為雞排妹曾在臉書公布過自己手機，因此不起訴陳沂，但雞排妹卻不顧陳沂反對，執意公開，先說出前四碼後，接著又用色號卡公布後六碼，導致事後陳沂接到許多不明來電，甚至號碼還被拿去註冊，因此將雞排妹起訴。