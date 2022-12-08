大陸「國防部發布」8日消息，美方近日宣布將向台灣出售總額4.28億美元的軍機零組件及有關裝備，大陸國防部新聞發言人譚克非回應指出，美方此舉公然置中方嚴正立場於不顧，再次粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非稱，近年來，美方在台灣問題上一邊向中方作出嚴肅承諾，一邊卻虛化掏空「一個中國」原則，持續對台軍售，推動出台涉台消極法案，派遣高官赴台活動，進一步加劇台海緊張局勢。美方言猶在耳卻出爾反爾，自相矛盾的做法充分暴露其說一套、做一套的虛偽面目，嚴重損害其政治信用和國際信譽。

譚克非表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台獨與台海和平穩定水火不容。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。敦促美方切實尊重中方核心利益和重大關切，倘若一再食言背信、執意妄為，縱容支持台獨，勢必加劇台海緊張局勢，最終必將引火焚身。

譚克非強調，中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。